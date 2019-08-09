في يوم عرفة.. نصائح للحجاج لتجنب العدوى والحفاظ على الحالة الصحية

يستعد الحجاج ليوم عرفة وهو آخر مناسك الحج الذي منه يتم المسلم حجته، وبالرغم من انتظار الحجاج هذا اليوم إلا أنه من الأيام الشاقة التي يتعرض لها الحجاج ولذلك فيجب أن يكون كل شخص على وعي كامل والانتباه إلي صحته وقدم الدكتور هشام ندا اخصائي التغذية العلاجية على صفحته الشخصية علي الفيسبوك نصائح للحجاج لتجنب العدوى و الأمراض :



*تفادي الشمس قدر الإمكان و ذلك لتجنب ضربة الشمس والصداع أو الجفاف.



* المداومة على الغسل الدوري لليدين بالماء والصابون أو استخدام المعقمات اليدوية بعد السعال أو العطس أو المصافحة و تجنب لمس الوجه أو العينين.



*استخدام واقي الشمس المناسب حفاظًا من الالتهاب وحروق الشمس.



*استخدام كريم مرطب للثنايا وارتداء الملابس القطنية واختيار حذاء مناسب ليساعدك في حركة السير.



*الالتزام بمواعيد الأدوية وعدم الإهمال فيها لمرضى الضغط والسكر.



*الحرص على اقتناء شمسية نظارة شمسية مناسبة للوقاية من أشعة الشمس.



*احرص على توافر سناك في جيبك مثل تمر أو مكسرات نيئة والفواكه .



*الحرص ثم الحرص على شرب كمية وفيرة من المياه و السوائل.



وإذا أصبت بالزكام فسارع إلى علاجها، وإذا ارتفعت درجة حرارتك فابق في مسكنك يوما أو يومين لكي لا تتعرض لمضاعفات ، كالتهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي، وما يصحبها من سعال، وإذا لا قدر الله أصبت بذلك، فسارع إلى مقر البعثة للعلاج.



كما يجب عليك تناول عصير الليمون وعصير البرتقال الطازج ليعطيك كمية من الفيتامين الهام في هذه الحالات.