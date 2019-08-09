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فن

بعد شائعة وفاته .. حسين الجسمى يحيى حفلا فى السعودية .. 24 أغسطس

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:00 ص
حسين الجسمى
حسين الجسمى
أحمد إبراهيم
يحيى المطرب حسين الجسمى حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الطائف بالسعودية، وذلك يوم 24 أغسطس الجارى.

كان المطرب الإماراتى حسين الجسمى، قد نعى شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع بالقرب من معهد الأورام فى المنيل؛ ونشر مقطع من أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود" التى غناها فى إحدى حفلاته الأخيرة فى مصر.

وعلق حسين على الأغنية التى نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلًا: "يا أغلى اسم فى الوجود.. يا مصر ‏يا اسم مخلوق للخلود.. يا مصر، مصر أقوى من الإرهاب".

وكان لجأ حسين الجسمي إلى آية قرآنية، لكي ينفي شائعة وفاته التي انتشرت على مدار الساعات الماضية، بعد تعرّضه لوعكة صحية تطلبت نقله إلى المستشفى.

وكتب "الجسمي"، عبر حسابه على انستجرام، جزءًا من آية في سورة يوسف: "فالله خير حافظًا".

وشارك الجسمي متابعيه بفيديو له من حفله في مهرجان موازين بالمغرب، وهو يغني لآلاف الجماهير المغربية.

وطرح حسين الجسمي عددًا من الأغاني السنجل، آخرها: "عيد بلمبارك يا محبوب" وقبلها أغنية تعاندني.

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