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مارك إسبر: تحالفنا مع كوريا الجنوبية أساس السلام في شمال شرق آسيا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:49 ص
مارك إسبر
مارك إسبر
أحمد قاسم
قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، إن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هو حجر الأساس للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

وأضاف إسبر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أؤكد لنظيري الكوري الجنوبي، جيونج كيونج دو، أننا حريصون على التزامنا بتعزيز تحالفنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد مؤخرًا أن محادثات بدأت بهدف دفع كوريا الجنوبية لتحمل المزيد من تكلفة إبقاء القوات الأمريكية في المنطقة للحماية من أي تهديد من كوريا الشمالية.

وقال ترامب مرارا إنه يتعين على سول تحمل المزيد من عبء إبقاء نحو 28500 عسكري أمريكي في كوريا الجنوبية حيث تبقي الولايات المتحدة على تواجد عسكري لها منذ الحرب الكورية التي دارت من 1950 إلى 1953.

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