جبس لقدم مصطفى طيارة لثلاثة أسابيع

أثبتت الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية التي أجراها مصطفى طيارة مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء الخميس تأكد إصابته بتمزق من الدرجة الثالثة في أربطة القدم اليسري وذلك خلال مباراة الفريق الودية والتي جمعته بنظيره التقدم السعودي وهي المباراة التي انتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة.



وقد تم وضع قدم اللاعب في جبيرة من الجبس لمدة ثلاثة أسابيع يخضع بعدها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.



الجدير بالذكر أن تلك الإصابة تعد هي الثالثة للاعبي خط دفاع المصري خلال المباريات الودية الأخيرة ،حيث سبق وأن تعرض كريم العراقي ظهير أيمن الفريق للإصابة خلال مباراة بورفؤاد الودية في كاحل القدم الأمر الذي استدعى وضع قدمه في الجبس قبل أن يتم الاشتباه في إصابة عبد الناصر دي ماريا بقطع في غضروف الركبة خلال المباراة الودية التي جمعت المصري بنظيره فريق نادي مصر.