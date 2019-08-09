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فن

في عيد ميلادها.. نهلة زكي تكشف عن غيرة غادة عبد الرازق منها

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:40 ص
نهلة زكى
نهلة زكى
أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة نهلة زكى بعيد ميلادها والتى بدأت مسيرتها الفنية منذ فترة قصيرة لم تحقق فيها نجاحا كبيرا خاصة أنها كانت تظهر فى أدوار ثانوية ولكن احداثها الشخصية كانت الأكثر جذبا للجمهور وكانت مادة خصبة لتناولها.

بدأت حياتها الفنية بعد اختيارها كملكة جمال الشواطئ التي تقام في مصر، وكانت بين 20 فتاة فازت من بينهم، وتم حذف فقرة المايوه حفاظًا على العادات والتقاليد.

وقالت فى لقاء تلفزيوني سابق لها ان جمالها هو أحد أسباب دخولها مجال التمثيل، ولكنه اعتمدت على أسلوب إرضاء الجمهور من خلال تقديمها لنموذج الفتاة المدللة، ولكنها لم تعتمد على جمالها فقط ولكن هناك مقومات أخرى، فكم من جميلات فقدن عرشهن لعدم امتلاكهن الموهبة.

كما قالت فى تصريحات صحفية اخرى أن الفنانة غادة عبدالرازق، تغار منها بشدة، وأنها كانت مستاءة من أن تكون بطلة أمامها فى فيلم "بون سواريه".

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