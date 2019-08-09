رئيس المنيا: ملعب النادي يحتاج إلى 3 شهور للانتهاء من عمليات تطويره

بدأ مسئولو المنيا بقيادة عاطف عبدالجابر، التحرك من أجل تطوير ملعب النادي، وتحسين أرضيته استعدادا لاستخدامه خلال الموسم الجديد.



وقال المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس نادي المنيا الرياضي، إن مجلس الإدارة قرر إعادة تأهيل الملعب الرئيسي للنادي لكي يصبح على المستوى المطلوب لاستضافة مباريات فرق النادي المختلفة.



وأضاف رئيس النادي أن أعمال التطوير بدأت بازالة الطبقة السطحية والنجيلة المتآكلة استعدادا لاستبدالها بتربة ونجيلة جديدة مستوردة، وشبكة ري حديثة، تليق بمستوى النادي وتكون داعمة للفرق للعب مبارياتها على الملعب، وعودته لمكانته السابقة. أعمال التطوير سوف تستغرق مدة ثلاثة أشهر وبعدها سيكون الملعب جاهزا لاستضافة تدريبات ومباريات الفرق.



وكان الجهاز الفني للفريق الأول قد اشتكي من أرضية الملعب وطلب نقل التدريبات لإستاد الجامعة بسبب سوء حاله الملعب