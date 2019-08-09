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رياضة

بني سويف يقدم صفقاته الجديدة على طريقة أندية الممتاز

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:04 ص
صدى البلد
كتب- مالك خالد
نظم مسئولو نادي بني سويف بقيادة على محمد سليم، مؤتمرا صحفيا كبيرا داخل منتجع الأسيوطي الرياضي، وهو المكان الذي يقيم به الفريق خلال معسكرة الحالي، استعدادا للممتاز "ب".

وشهد المؤتمر تقديم صفقات الفريق الجديدة التي تم التعاقد معها خلال الفترة الماضية وعددهم 12 لاعبا وهم " كريم محفوظ ومحمود الحضري حراس المرمي، وكريم سالم وأحمد الأمور وهارون اسماعيل ثلاثى الدفاع، وحسام البدري الظهير الأيسر، ومحمد ميخا لاعب الوسط، ومحمود مكي وأحمد عبدالرازق جناحي الفريق، وكمال البدوري الظهير الأيمن، ومحمود بكري صانع الألعاب. ومصطفي بلية مهاجم الفريق.

كما تم تقديم الجهاز الفني للفريق بقيادة حسن موسي المدير الفني، وأبو المجد مصطفي المدرب العام وأسامة عبدالعزيز المدرب المساعد، وسيد شلبي مدرب الحراس ومحمد أبو السعود المدير الإدارة وأحمد صلاح الإداري بالإضافة للجهاز الطبي استعدادا للموسم الجديد.

وحضر المؤتمر على سليم رئيس النادي، وباهر الزعيري أمين الصندوق، وأحمد سيف ومحمد الواضح عضوي المجلس، وياسر التوني مدير الكرة، بالإضافة للاعبي الفريق والجهاز الفني، وعدد من الإعلاميين والصحفيين لمتابعة هذا المؤتمر.

وأشار الجميع داخل نادي بني سويف أن هدفهم واحد ومحدد وهو المنافسة للصعود للدوري الممتاز، وأن الجميع يقف بكل قوة خلف الفريق ويدعمه لتحقيق هذا الهدف.

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