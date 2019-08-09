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رياضة

الإعلاميين يريح اللاعبين 48 ساعة فى العيد

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:17 ص
صدى البلد
كتب- مالك خالد
قرر الجهاز الفني لنادي الإعلاميين بقيادة جميل حلمي، منح لاعبي الفريق راحة قصيرة من التدريبات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 48 ساعة فقط.

وقال جميل حلمي مدرب الفريق إن الراحة ستكون يومي الأحد والاثنين فقط، ثم يعود الفريق لاستكمال التدريبات على ملعب النادي لاستكمال باقي فترة الإعداد استعدادا للممتاز "ب".

وأضاف حلمي أن الفريق يسير بشكل جيد خلال فترة الإعداد وفقا للبرنامج الموضوع لتجهيز اللاعبين بصورة طيبه للموسم الجديد.
وكان الفريق قد بدأ استعداداته للممتاز "ب" يوم 6 يوليو الماضي على ملعبه ب6 أكتوبر ولعب وديتين ضد بهتيم والشرق للتأمين.

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