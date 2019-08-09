التليفونات يبحث عن 5 صفقات بعد ضم بندق وميسي استعدادا للممتاز "ب"

يواصل الجهاز الفني لنادي تليفونات بني سويف بقيادة عماد سمير، بحثهم عن مجموعة مميزة من اللاعبين لدعم الفريق بالممتاز "ب".

وقال عماد سمير مدرب الفريق إن الفريق بحاجه للتعاقد مع 5 صفقات لدعم بعض الخطوط، إضافة لصفقتي أحمد مصطفى بندق الظهير الأيمن، وعبدالله ميسي صانع الألعاب، لتقوية الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.





وحدد سمير احتياجاته من الصفقات الجديدة بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر ورأسي حربة، ولاعبين فى منطقة وسط الملعب، مشير أنه يبحث عن تدعيم الفريق بقوة، ولكن يتم التعامل وفق إمكانيات النادي المتاحة حاليا.



