ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التليفونات يبحث عن 5 صفقات بعد ضم بندق وميسي استعدادا للممتاز "ب"

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:43 ص
صدى البلد
كتب- مالك خالد
يواصل الجهاز الفني لنادي تليفونات بني سويف بقيادة عماد سمير، بحثهم عن مجموعة مميزة من اللاعبين لدعم الفريق بالممتاز "ب".
وقال عماد سمير مدرب الفريق إن الفريق بحاجه للتعاقد مع 5 صفقات لدعم بعض الخطوط، إضافة لصفقتي أحمد مصطفى بندق الظهير الأيمن، وعبدالله ميسي صانع الألعاب، لتقوية الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحدد سمير احتياجاته من الصفقات الجديدة بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر ورأسي حربة، ولاعبين فى منطقة وسط الملعب، مشير أنه يبحث عن تدعيم الفريق بقوة، ولكن يتم التعامل وفق إمكانيات النادي المتاحة حاليا.

يذكر أن تليفونات بني سويف واجه أزمة خلال الأيام الماضية بسبب غموض موقف الشركة تجاه النادي، ودعمه ماليا، مما أدى لتأخر بداية فترة الإعداد للفريق وتعيين المدير الفني.

ترشيحاتنا

بسبب فستان.. بشرى تثير ضجة عبر السوشيال ميديا

يوم التروية.. الأزهر يوضح المأثور عن النبي في هذا اليوم

موعد مباراة محمد صلاح مع ليفربول أمام نوريتش سيتي والقنوات الناقلة

محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة نوريتش سيتى الصاعد بالدوري في التشكيل المتوقع

تعليق مثير لـ راندا حافظ حول مطربة سورية كبيرة تنفر الناس من بلدها

ننشر اسعار الذهب اليوم الجمعة 9-8-2019 .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور