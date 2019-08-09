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رياضة

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:39 ص
نور عادل
اخبار الرياضة.. حقيقة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :


بعد أنباء رحيله.. الأهلي يكشف مصير مارتن لاسارتي
كشف عدلي القيعي، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عن مصير الأرجواني مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الكرة الاول، من الاستمرار او الرحيل.. لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقس
أعلن عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، فشل إعارة عمرو جمال مهاجم الفريق للصفاقسي رغم توقيعه عقود الانضمام للنادي التونسي في الأيام الماضية... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

رد ناري من مالك وادي دجلة على رئيس نادي الزمالك والسبب صفقة.. التفاصيل
نفى ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة كل ما تردد من تصريحات على لسان مجلس إدارة ناديه حول رغبة الزمالك في ضم محمد عبد العاطي خلال الانتقالات الصيفية الجارية... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "
حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والمالك الجديد لنادي ألميريا الإسباني، على مشاركة جمهوره كل ما هو جديد في تطورات النادي الجديد.... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو
كشف شبكة قنوات بي أوت كيو عن موعد عودتها للبث والعمل مرة أخرى وذلك بعدما تم إغلاقها خلال الفترة الأخيرة في المنطقة العربية... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

انطلاقة جديدة.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام نوريتش سيتي بافتتاحية الدوري الإنجليزي
يفتتح فريق ليفربول الإنجليزي مبارياته في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2019\2020، بمواجهة منافسه فريق نوريتش سيتي اليوم الجمعة بالمباراة... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

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