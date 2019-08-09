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تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:44 ص
الطرق
الطرق
البهى عمرو
استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دى إم سي»، تقديم الإعلامية هبة ماهر، اليوم الجمعة، تقريرًا خاصًا بشأن حالة الطرق على مستوى القاهرة.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة، وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام، أما المتجه لـ التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.

وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية.

وناشدت هبة بتخصيص حارة لسيارات النقل الثقيل تجنبًا لوقوع حوادث، وكشفت أن هناك كثافة قليلة بطريق رمسيس.

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