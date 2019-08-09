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بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:14 ص
ميرهان حسين
ميرهان حسين
هاجر هانئ
حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها عقد قران الفنان أحمد حاتم.

تألقت ميريهان حسين خلال الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أزرق قصير يصل إلى أعلى الركبة وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة.

فيما انتعلت ميريهان حسين حذاء أنيق ذو كعب عالى باللون الذهبى، وأكملت إطلالتها بأقراط عصرية وبعض الإكسسوارات البسيطة.

واعتمدت ميريهان على شعرها الكيرلى المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها.
بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم
بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم
بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم
بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

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