ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان الأوروبي: مقتل مراهقة رومانية أفزع أوروبا كلها

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:22 ص
مقتل مراهقة
مقتل مراهقة
أ ش أ
تفاعل رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي مع حادث اغتصاب وقتل مراهقة رومانية مؤخرا، قائلا: "صوتها وهي تستغيث طلبا للمساعدة دون جدوى أفزع كل أوروبا".

وقال ساسولي - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ("فيسبوك) - إن سماع صوت ألكساندرا ماسسانو /15 عاما/ وهي تستنجد دون فائدة برقم الطوارئ، بث مشاعر الحزن والرعب ليس فقط في رومانيا ، ولكن في أوروبا كلها".

وأضاف ساسولي - وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري - أن تطبيق سياسات أكثر فاعلية تهدف إلى منع ومكافحة العنف ضد المرأة وقتل النساء يجب أن يحظى باهتمام أكبر من جانب التدابير السياسية والمؤسسية الأوروبية.

وكانت ألكساندرا تمكنت من الاتصال برقم الطوارئ 112 - أواخر يوليو الماضي - ثلاث مرات في اليوم التالي لاختفائها في بلدة كاراكال بجنوب رومانيا، وأبلغت السلطات بأنها تعرضت للخطف والاغتصاب، ورغم ذلك قامت الشرطة بمداهمة منزل المشتبه به الرئيسي بعد ذلك بيوم ولكن الفتاة لم تكن هناك.

وتم القبض على المشتبه به واعترف بقتل ألكساندرا وفتاة أخرى فقدت في منتصف أبريل الماضي. وفي الوقت نفسه، تمت إذاعة نسخة من استغاثتها على الملأ، وكشفوا أيضا عن رد الفعل المريب من جانب السلطات. وقد تسبب الحادث في استقالة وزير الداخلية وإقالة وزيرة التعليم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي الجديد.. صحفي اقتحم مجال السياسة في سن متقدمة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 -8- 2019 وأبرزها ليفربول أمام فريق مجهول

ننشر اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 9-8-2019..فيديو

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

مدبولي: كنت سأنضم للإسماعيلي قبل الزمالك ولكن .. فيديو

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

كلمتان يفتح الله بهما أبواب السماوات ويعطي العبد ما يريده.. فيديو

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

رد ناري من مالك وادي دجلة على رئيس نادي الزمالك والسبب صفقة.. التفاصيل

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

ماذا قال عضو حركة حسم الإرهابية عن منفذ تفجير الأورام

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

بعد أنباء رحيله.. الأهلي يكشف مصير مارتن لاسارتي

في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور