رئيس البرلمان الأوروبي: مقتل مراهقة رومانية أفزع أوروبا كلها

تفاعل رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي مع حادث اغتصاب وقتل مراهقة رومانية مؤخرا، قائلا: "صوتها وهي تستغيث طلبا للمساعدة دون جدوى أفزع كل أوروبا".



وقال ساسولي - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ("فيسبوك) - إن سماع صوت ألكساندرا ماسسانو /15 عاما/ وهي تستنجد دون فائدة برقم الطوارئ، بث مشاعر الحزن والرعب ليس فقط في رومانيا ، ولكن في أوروبا كلها".



وأضاف ساسولي - وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري - أن تطبيق سياسات أكثر فاعلية تهدف إلى منع ومكافحة العنف ضد المرأة وقتل النساء يجب أن يحظى باهتمام أكبر من جانب التدابير السياسية والمؤسسية الأوروبية.



وكانت ألكساندرا تمكنت من الاتصال برقم الطوارئ 112 - أواخر يوليو الماضي - ثلاث مرات في اليوم التالي لاختفائها في بلدة كاراكال بجنوب رومانيا، وأبلغت السلطات بأنها تعرضت للخطف والاغتصاب، ورغم ذلك قامت الشرطة بمداهمة منزل المشتبه به الرئيسي بعد ذلك بيوم ولكن الفتاة لم تكن هناك.



وتم القبض على المشتبه به واعترف بقتل ألكساندرا وفتاة أخرى فقدت في منتصف أبريل الماضي. وفي الوقت نفسه، تمت إذاعة نسخة من استغاثتها على الملأ، وكشفوا أيضا عن رد الفعل المريب من جانب السلطات. وقد تسبب الحادث في استقالة وزير الداخلية وإقالة وزيرة التعليم.