ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الناتج المحلي الياباني يتجاوز التوقعات بفضل قوة إنفاق المستهلكين والشركات

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:17 ص
علم اليابان
علم اليابان
رويترز
نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران ليسجل توسعا للربع الثالث على التوالي، في الوقت الذي طغى فيه الاستهلاك القوي للأسر واستثمارات الشركات على الصدمة التي تلقتها الصادرات من ضعف الطلب العالمي.

وتوفر البيانات بعض الارتياح لبنك اليابان المركزي الذي يتعرض لضغوط للاقتداء ببنوك مركزية أخرى وتكثيف التحفيز للتصدي للمخاطر العالمية المتصاعدة.

وأظهرت بيانات أولية من مكتب رئيس الوزراء يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية 1.8 بالمئة في الربع الثاني، مما يتجاوز بكثير متوسط توقعات السوق بارتفاع نسبته 0.4 بالمئة ويأتي بعد نمو معدل نسبته 2.8 بالمئة في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار.

وقال مسؤول حكومي للصحفيين إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل نحو 60 بالمئة من الاقتصاد، زاد 0.6 بالمئة مقارنة مع الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار ليسجل نموا للربع الثالث على التوالي، بفضل طلب قوي على السيارات ومكيفات الهواء.

كما زاد الإنفاق الرأسمالي 1.5 بالمئة، ليرتفع بنحو المثلين مقارنة مع وتيرة الارتفاع التي توقعها محللون وليسجل تسارعا من زيادة نسبتها 0.4 بالمئة في يناير كانون الثاني وحتى مارس آذار.

وقال محللون إن التدفق المطرد للسائحين الوافدين والزيادة المتوقعة في الطلب قبل دورة ألعاب طوكيو الأوليمبية في 2020 دفعا عمليات بناء الفنادق ومنشآت الترفيه للارتفاع.

وقال محللون إن بناء المكاتب والأعمال العامة دعما الإنفاق الرأسمالي، في مؤشر على أن متانة الاقتصاد تلقت الدعم من هذين القطاعين الأقل تأثرا بتباطؤ التجارة العالمية.

وأظهرت البيانات أن الطلب المحلي أضاف 0.7 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، ليفوق في أثره مساهمة سلبية نسبتها 0.3 نقطة من الطلب الخارجي.

ترشيحاتنا

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

الأهلي يعلن ضم لاعب جديد

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 -8- 2019 وأبرزها ليفربول أمام فريق مجهول

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

عملية تخريب وراء انفجار مستودع أسلحة للمخابرات التركية على حدود سوريا

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

بالأسعار.. كيف يمكنك قضاء إجازة عيد الأضحى بأحد شواطئ الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بطانة قصيرة.. إليسا تتألق فى إحدى الحفلات الغنائية

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب