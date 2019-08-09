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توك شو

كشف هوية العناصر الإرهابية المنفذة لـ انفجار معهد الأورام أبرز ما تناولته الصحف اليوم.. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:54 ص
صحف
صحف
البهى عمرو
استعرض الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

الأهرام
بالأسماء الداخلية تكشف هوية العناصر الإرهابية المتورطة فى حادث معهد الأورام الإرهابي.

أخبار اليوم
رئيس الوزراء: مصر ستصبح فى مصاف الدول العالمية رغم أنف قوي الشر.

اليوم السابع
التعليم العالي تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتي 18 أغسطس.

صدي البلد
خط ساخن ورقم واتس .. رئيس حماية المستهلك يكشف طرق التواصل بالجهاز خلال عيد الأضحي.

سكاي نيوز عربية
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