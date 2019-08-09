بحوزتهم 311 ألف جنيه.. ضبط متهمين سرقوا ماكينة الصراف الآلي بإدارة كفر صقر التعليمية

تمكن رجال مباحث مركز كفر صقر بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهمين بسرقة 380 ألف جنيه من ماكينة الصرف الألي داخل إدارة كفر صقر التعليمية، وتم إحالتهم للنيابة العامة، للتحقيق معهم.



كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغا من موظفي البنك الأهلي يفيد سرقة 380 ألف جنيه من ماكينة الصرف الكائنة داخل إدارة كفر صقر التعليمية.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده العميد محمد شعراوي، رئيس مباحث المديرية وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، من خلال تفريغ الكاميرات، وشهود العيان إلى قيام 4 أشخاص من مدينة أولاد صقر، بارتكاب الواقعة، مستقلين تروسكيل، مستخدمين ماكينة لحام تم استخدامها في قص ماكينة الصرف الآلي من الخلف وقاموا بسرقة 380 ألف جنيه.



تمكن فريق البحث بالتنسيق مع اللواء ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية من ضبط المتهمين والتروسيكل وماكينة اللحام و ضبط بحوزتهم 311 ألف جنيه، وتم التحفظ علي المضبوطات.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13732 جنح كفر صقر وإحالة المتهمين للنيابة العامة بكفر صقر للتحقيق معهم.