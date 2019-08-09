القضاء الأمريكي يقضي بسجن وتغريم رجل أعمال لبناني بتهمة دعم حزب الله

أصدر القضاء الأمريكي حكما بالسجن على رجل أعمال رجل أعمال لبناني بتهمة تقديم تمويل لحزب الله اللبناني.



وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن رجل الأعمال اللبناني، قاسم تاج الدين، "الممول المهم" لحزب الله، قد حكم عليه بالسجن خمسة أعوام ودفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون دولار.



وأوضح مساعد المدعي العام الأمريكي، بريان بنزكوفسكي أن الحكم الصادر بحق رجل الأعمال اللبناني وغرامة الـ50 مليون دولار في هذه القضية، ما هما سوى أحدث الأمثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له.



وأقر تاج الدين البالغ الثالثة والستين عاما في شهر ديسمبر الماضي أمام محكمة بالذنب بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أمريكية.



واعتبرت السلطات الأمريكية في مايو 2009، أن تاج الدين ممول مالي مهم لمنظمة إرهابية، بسبب دعمه لـ"حزب الله" اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وبالتالي منع من التعامل مع أمريكيين، لكنه اتهم لاحقا بأنه واصل إجراء تعاملات مع شركات أمريكية.



وفي مارس 2017 ألقي القبض على تاج الدين في المغرب لدى وصوله للدار البيضاء بناء على طلب السلطات الأمريكية.