تعرف على شروط الأضحية.. فيديو

قال الدكتور مصطفى رمضان مدير عام مجزر البساتين بالقاهرة: إن هناك بعض النصائح يجب أن يعلمها المضحي وهي: أن تكون الأضحية سليمة وبدون إصابات ومستوفية السن.





وأضاف رمضان، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد، أن أي مواطن يستطيع أن يعلم سن الأضحية عن طريق أسنانها فالماعز يجب أن يتجاوز عمرها عن 6 أشهر و الأغنام تتعد العام والبقر عامين والجمال 5 سنوات.





وأشار إلى أن، المواطن عليه أن يتعامل مع جزار أمن وطالب الدكتور مصطفي من المواطن بعد شراء الأضحية من الباعة التى تسير فى الشارع.



