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انفجارات بمستودع ذخيرة تركي قرب الحدود مع سوريا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:16 ص
انفجار مستودع ذخيرة
انفجار مستودع ذخيرة تركي
أ ش أ
وقعت سلسلة انفجارات بمستودع للذخيرة في إقليم خطاي التركي ببلدة ريحانلي قرب الحدود السورية اليوم الجمعة.

وأشارت قناة (العربية) الإخبارية - التي أوردت النبأ - إلى أنه تم إخلاء منازل قريبة، لكن لم ترد تقارير عن إصابات بشرية، ولم يتضح بعد سبب الانفجارات.

وأضافت أن أجهزة الطوارئ أغلقت المنطقة، وقامت أيضا بإغلاق الطريق السريع الرئيسي المتجه شمالا من ريحانلي وطرق أخرى قريبة عقب الانفجارات.

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