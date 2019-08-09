الشيوخ الأمريكي يطالب ترامب باستخدام سلطاته الدستورية لعقد جلسة لاتخاذ إجراءات حول حيازة الأسلحة

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام سلطاته الدستورية لإعادة مجلس الشيوخ لعقد جلسة من فترة العطلة الصيفية، وذلك للتصويت على تشديد إجراءات الحق في حيازة الأسلحة داخل الولايات المتحدة.



وذكرت صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أن ذلك الطلب غير المعتاد وخاصة في حال موافقة ترامب عليه يأتي بالتزامن مع رفض زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل المطالب الديمقراطية بقطع عطلة أغسطس والتصويت للمطالبة بعمليات فحص خلفية شاملة لمبيعات الأسلحة بعد عمليتي إطلاق النار الأخيرتين.



وقالت بيلوسي في خطاب لترامب "اليوم وبصفتي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أطلب منكم عقد جلسة طارئة لمجلس الشيوخ الأمريكي للنظر في تمرير تشريعات وقائية للعنف المسلح".



وتابعت قائله "إن هذه اللحظة الاستثنائية في تاريخنا تتطلب منا جميعا اتخاذ إجراءات استثنائية لإنقاذ الأرواح ومع ذلك، فإن الزعيم ميتش ماكونيل يعد عقبة أمام اتخاذ أي إجراء".



وأضافت الصحيفة أن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع بيلوسي بعد ذلك الخطاب كما تحدث الرئيس مع رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في اتصال منفصل، وأوضحا بيلوسي وشومر في بيان مشترك "لقد أعطانا الرئيس تأكيداته بأنه سيراجع التشريعات التي أقرها مجلس النواب من الحزبين وتفهم اهتمامنا بالتحرك في أسرع وقت ممكن للمساعدة في إنقاذ الأرواح".



وكان قناصان تسببا في نهاية الأسبوع الماضي في مجزرتين؛ إحداهما في إل باسو (بولاية تكساس)، والثانية في دايتون (ولاية أوهايو) نتج عنهما مقتل 31 شخصًا وجرح العديد.