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مجزر البساتين يوجه نصائح مهمة للمواطنين بشأن الأضحية .. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:18 ص
مجزر البساتين
مجزر البساتين
البهى عمرو
خصص برنامج صباح البلد المذع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية هند النعسانى، حلقة اليوم من داخل مجزر البساتين لمعرفة الشروط الواجب توافرها فى الأضحية.

وقال الدكتور مصطفي رمضان مدير عام مجزر البساتين بالقاهرة، إن المواطنين عليهم الالتزام بالقانون و الذبح فى المجازر، وعدم الذبح فى الشوارع .

وأضاف رمضان، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد، أن ذبح الحيوان فى الشارع يتسبب فى مشكلات كثيرة سواء على جودة اللحمة أو الحالة البيئية التي يعيش فيها المواطن.

وأشار إلى أن، الذبح فى المجاز يكون أمن ويكون حامي للحيوان من الفزع .

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