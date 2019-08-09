أحمد سعد يوجه رسالة مؤثرة للفنانة أصالة

وجه الفنان أحمد سعد رسالة إلى الفنانة أصالة بعد طرحها أغنية "نكتة بايخة" أمس.



ونشر أحمد سعد صورة للفنانة أصالة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق أحمد سعد على الصورة قائلا : "عايز اعرف انتي كل شوية تحلوي ماشي انما صوتك كمان بيبقي احلي واحلي دي اللي غريبة .ماشاء الله عليكي يا حبيبتي يا اصالة" .



تمكنت الفنانة السورية أصالة من احتلال المركز الأول من حيث نسب المشاهدة عبر موقع يوتيوب مصر، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة ، نكته بايخه ، والتي تم طرحها ليلة أمس ، حيث حققت الأغنية ما يزيد عن ٨٠٠ ألف مشاهدة خلال ساعات .



أغنية "نكتة بايخة" لـ أصالة، من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.