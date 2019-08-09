دمشق تندد بالاتفاق الأمريكي التركي حول المنطقة الآمنة والهند تعلن إجراء انتخابات في كشمير.. أبرز ما تناولته صحف الإمارات اليوم

العثور على جثة جندي إسرائيلي قتل طعنا في الضفة الغربية

إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية اليوم

ترامب يعتزم تعيين جوزيف ماجواير قائمًا بأعمال مدير المخابرات الوطنية

السجن والغرامة لقيادي بحزب الله في الولايات المتحدة



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بتنديد دمشق بالاتفاق الأمريكي التركي حول إنشاء منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا، واهتمت بإعلان الخرطوم عن محاكمة المتورطين في محاولة انقلاب فاشل بعد عيد الأضحى، كما تابعت تطورات التوتر بين الهند وباكستان في كشمير.



في الشأن الإقليمي أبرزت صحيفة "الخليج" تنديد دمشق بالاتفاق الأمريكي التركي حول إنشاء «منطقة آمنة» في شمال شرقي سوريا، وأكدت رفضها «القاطع والمطلق» لهذا الاتفاق، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا، واعتداء فاضحًا على السيادة السورية، ووحدة أراضيها، وتهديدًا صريحًا للمنطقة، والعالم، محمّلة الأكراد الذين أبدوا حذرًا في مقاربته بانتظار المزيد من التفاصيل، مسؤولية ذلك، في حين أكدت تركيا أنها لن تسمح بتأخير تنفيذ الاتفاق على غرار خريطة طريق منبج.



وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن جنديًا إسرائيليًا وجد مقتولًا قرب مستوطنة «مجدال عوز»، في الكتلة الاستيطانية «جوش عتصيون»، وتبين وجود علامات طعن على الجثة، وفي وقت توعد المسؤولون الإسرائيليون من معظم الأحزاب بمطاردة منفذي عملية قتل الجندي، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن «قوات الأمن تنفذ مطاردة من أجل القبض على المخرب، وتصفية الحساب معه»، بينما طالبت منظمات «الهيكل» حكومة نتنياهو بإغلاق المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين في عيد الأضحى.



وقالت صحيفة "البيان" إن باب الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس يُغلق اليوم، وترجّح هيئة الانتخابات ارتفاع عدد المرشّحين اليوم إلى 70، فيما يشير مراقبون إلى أنّ الترشيحات الجدية والتي تتوفر فيها جميع الشروط الدستورية لا تتجاوز 30.



ونقلت صحيفة "الوطن" عن متحدث باسم جهاز المخابرات العامة السودانية إعلانه عن تقديم المتورطين في المحاولة الانقلابية الأخيرة التي أحبطها المجلس العسكري الانتقالي، إلى المحاكمة عقب عطلة عيد الأضحى. وأكد أنه سيتم إطلاق سراح كل من أثبتت لجان التحقيق عدم توافر البينات القانونية الكافية لمشاركته في المحاولة الانقلابية الفاشلة.



وبحسب موقع "24"، حثت أوساط سياسية يمنية على ممارسة ضغوط قوية على حزب الإصلاح الإخواني، الذي تشير التقارير إلى أنه الطرف الرئيسي في تغذية التوتر والاستمرار فيه باليمن، بالرغم من دعوات التهدئة والتدخل الحازم للتحالف العربي لوقف المواجهات. وقالت مصادر محلية إن مديريات التواهي وكريتر وخورمكسر شهدت اشتباكات هي الأعنف بين قوات تابعة للحزام الأمني وقوات الحماية الرئاسية.



دوليًا، نقلت صحيفة "الاتحاد" عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إعلانه أن بلاده ستنظم انتخابات في وقت قريب في إقليم جامو وكشمير الذي تتنازع عليه مع باكستان، بعد يومين من قرارها إلغاء الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه من كشمير. وأضاف مودي في خطاب إلى الشعب الهندي بثه التلفزيون الرسمي، أن الهند ألغت الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه من كشمير لتحرير الإقليم من "الإرهاب".



وذكرت "الإمارات اليوم" أن الزعيم الكردي المسجون في تركيا عبد الله أوجلان أبدى استعداده لإيجاد حل للمشكلة الكردية، ووقف الصراع بين تركيا والمسلحين الأكراد. وقال محامي أوجلان في بيان إن موكله قال إنه مستعد للتوصل إلى حل للمسألة الكردية، وإن بإمكانه وقف الصراع بين تركيا والمسلحين الأكراد خلال أسبوع. وشدّد أوجلان على أن الحكومة التركية تحتاج لاتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ أي حل، وأن الأكراد لا يحتاجون إلى دولة منفصلة.



وأفادت "الخليج" بأن الإدارة البحرية الأمريكية قالت في مذكرة إرشادية بشأن التهديدات الإيرانية، إنه يتعين على السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي إرسال نقاط توقفها في مضيق هرمز ومياه الخليج للولايات المتحدة وسلطات البحرية البريطانية. وأوضحت المذكرة، أن «الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة على السفن التجارية». وأضافت أنه يتعين على السفن أيضًا تنبيه الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية وعمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة، في حال وقوع أي حادث أو نشاط مريب. وقالت إن على أطقم السفن عدم مقاومة أي طرف إيراني يصعد على متن السفن.



وأبرزت "البيان" إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تعيين جوزيف ماجواير، المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، لمنصب القائم بأعمال مدير جهاز الاستخبارات الوطنية في 15 أغسطس الجاري. وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لا يساورني أدنى شك في أنه سيقوم بعمل عظيم".



وبحسب موقع "24"، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الخميس، أن رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين الممول المهم لميليشيا حزب الله قد حُكِم عليه بالسجن 5 أعوام وبدفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون دولار. وكان تاج الدين (63 عامًا) الذي يعتقد أنه قيادي في حزب الله، قد أقر في ديسمبر الماضي أمام محكمة بالذنب بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أمريكية.

