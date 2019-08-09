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تعرف على حالة الطقس خلال فترة العيد .. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:16 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
البهى عمرو
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وقال إن درجات الحرارة ستكون مستقرة ولن تختلف عن الأيام الماضية.

وأفاد شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى إم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر، بأن نسبة الرطوبة عالية ولكن هناك استقرار فى درجات الحرارة.

وأشار إلى أن نسبة الرطوبة فى الفترة المقبلة ستكون مرتفع، ودرجات الحرارة غدًا ستسجل 37 درجة و خلال أيام العيد ستكون 38 ، وطالب المواطنين بعدم التواجد لفترة طويلة فى الشارع وبالتحديد خلال فترة الذروة و الابتعاد عن أشعة الشمس.

وتابع أن درجات الحرارة فى المناطق الساحلية ستكون منخفضة وتسجل 31 أو 32 درجة، ولكن على المواطنين تجنب نزول المياه فترة الظهر.


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