شاهد..فاطمة الكاشف تؤدى مناسك الحج

نشرت الفنانة فاطمة الكاشف عددا من صورها أثناء توجهها لأداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية وظهرت وهى ترتدى عباءة سوداء اللون.
وعرض لفاطمة مؤخرا دورها فى مسلسل كلبش 3 ، وجسدت دور زوجة الفنان أحمد عبد العزيز، المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.
جدير بالذكر أن بدايات الفنانة فاطمة الكاشف كانت فى مسلسل "البخيل وأنا"، ومن أشهر أعمالها أفلام "فوزية البرجوازية، دقات على بابى، فتوة درب العسال وحل يرضى جميع الأطراف"، ومسلسلات "زهرة برية، تلك الليلة، يوميات ونيس، الأشرار، حارة خمس نجوم، كيد الحموات وسقوط حر" فيما كانت آخر مشاركاتها فى مسلسل "قصر العشاق".