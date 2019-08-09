روجينا توجه رسالة مؤثرة لابنتها فى عيد ميلادها

احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلاد ابنتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر روجينا مجموعة من الصور التى تجمعها من ابنتها معلقه :"العمر يمر سريعا ولكن بعض اللحظات نتمنى ان تكون ابديه لحظه ميلادك واول مره اخدك فى حضنى❤️وانا بختار اسمك❤️ اول مره وانا بسمع ماما منك❤️ اول سنه وانا بحتفل بعيد ميلادك ❤️اول يوم مدرسه ❤️



وأضافت روجينا: " وانا بشتغل معاكى وانا حاسه ان حته منى قدامى لها شخصيه محبوبه شاطرة مستقلة انت جزء من عمرى انت جزء من شخصيتى انت جزء من نجاحى فى هذه الحياه كل سنه وانتى عمرى واحلى مافيه ".





