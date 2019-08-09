ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في فيديو موشن جرافيك.. دار الإفتاء تبين فضائل يوم عرفة واغتنامها

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:28 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد شحتة
قالت دار الإفتاء المصرية إن يوم عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ويكثر فيه عتقاء الله من النار، ويباهي الله ملائكته بأهل الموقف في المشعر الحرام .. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ" .

وأضافت الدار في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بهذه المناسبة أنه يستحب في يوم عرفة الإكثار من الدعاء، ويسن صيامه لغير الحاج، وقد حثَّ رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على صيامه فقال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ .. أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ .. وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

ووجهت الدار رسالة إلى المسلمين تحثهم فيها على اغتنام فضائل ونفحات يوم عرفة المبارك قالت فيها: "فلنسارع إلى مغفرة من الله ورضوان ورحمات وعطاءات يفيض بها المولى سبحانه على الطائعين في اليوم الموعود .. اليوم الذي تُقال فيه العثرات وتغفر الزلات وترفع الدرجات".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء تكشف عن فضائل متنوعة لأداء مناسك الحج والعمرة

خطيب الحرم ينصح بهذه العبادة للعتق من النار في يوم العرفة

خطيب الحرم يكشف عن خير أيام الدنيا وأحبها إلى الله وأعظمها حُرمة.. وينصح بهذه العبادة للعتق من النار.. ويحدد 9 أعمال صالحة حث عليها الرسول في ذي الحجة

خطيب الحرم يكشف عن 3 فضائل ليوم عرفة.. أبرزها العتق من النار

صيام يوم عرفة .. الإفتاء توضح حكمه وفضله

صيام يوم عرفة.. دار الإفتاء توضح فضله والحكمة منه

ترشيحاتنا

ما يفعله الحاج "يوم التروية" قبل صعود عرفة

قبل خروجات العيد.. سر التخلص من رائحة العرق نهائيا

عيار21 بـ 680 جنيها.. اسعار الذهب اليوم الجمعة 9 -8- 2019 فى مصر

الريال السعودى بـ 4.43 جنيه.. اسعار العملات العربية 9-8-2019 فى مصر

ليفربول فى مواجهة قوية أمام نوريتش اليوم بافتتاح الدوري الإنجليزي

تعليق مثير لـ راندا حافظ حول مطربة سورية كبيرة تنفر الناس من بلدها

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

بالأسعار.. كيف يمكنك قضاء إجازة عيد الأضحى بأحد شواطئ الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بطانة قصيرة.. إليسا تتألق فى إحدى الحفلات الغنائية

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب