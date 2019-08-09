في أول رحلة بحرية لها.. أكبر سفينة حاويات بالعالم تعبر قناة السويس

عبرت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أكبر سفينة حاويات في العالم التى تسمى MSC GULSUN في أول رحلة بحرية لها عبر قناة السويس الجديدة بطاقة 23 ألف حاوية، ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ميناء Xin gang والمتجهة إلى شمال غرب أوروبا.



وصعد الفريق مهاب مميش على متن السفينة للترحيب والاطمئنان علي سلامة الملاحة بقناة السويس الجديدة وفقا لبروتوكول الملاحة بالقناة، اهدي الفريق ربان السفينة درع قناة السويس الجديدة وباقة ورود.



وفي كلمته أكد رئيس الهيئة أن قناة السويس ستظل عصب التجارة العالمية والممر الملاحي الأكبر في العالم.



وشدد الفريق على أن قناة السويس تلاحق التطورات العالمية من أجل سلامة عبور مجراها الملاحي.



وسفينة الحاويات MSC GULSUN من فئة Megamax 24، وتعد واحدة ضمن 11 سفينة شقيقة بدء الخط الملاحي MSC ببنائها في عام 2017.



ومخطط تشغيلها على طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا عبر قناة السويس ضمن الخدمة الملاحية AE 10/ SILK، وذلك بالتعاون مع الخط الملاحي MAERSK LINE.

