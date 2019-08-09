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بث مباشر .. استعدادات حجاج بيت الله الحرام لـ قضاء يوم التروية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:23 ص
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية
شيرين عادل
حرصًا على تقديم خدمة إخبارية متميزة للقراء، عرضت فضائية اكسترا نيوز بثًا مباشرا استعدادات حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية.

يذكر أن وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور محمد صالح بن طاهر، دشن الثلاثاء الماضى بمكة المكرمة بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط حزمة من المشاريع والمبادرات والخدمات المتطورة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ابتداءً من مرحلة ما قبل القدوم وحتى عودة الحاج لبلاده بعد أداء المناسك.

وذلك لتقديم أفضل الخدمات لكل حجاج بيت الله الحرام، وتحسين تجربتهم وإثرائها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



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