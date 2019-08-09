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التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق خلال العيد

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:35 ص
العيد
العيد
ايمان البكش
وجهت وزارة التنمية المحلية بتفعيل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بها للعمل على مدار الساعة والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والتعامل مع أى طوارئ.

وأصدرت الوزارة كتابًا دوريًا للمحافظات بالإجراءات الخاصة باستعدادات عيد الاضحي، مطالبًا برفع درجة الاستعداد القصوي للجهات الخدمية والمرافق خلال العيد وتحديد الإجازات للأجهزة التنفيذية ، وشددت على أهمية رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى كل محافظة والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية.

وأكدت الوزارة على أهمية قيام المحافظات بمتابعة مواقف السيارات "النقل العام – السرفيس – نقل الركاب – الأجرة" لعدم استغلال المواطنين فى أجازة العيد وزيادة تعريفة الركوب ، وطالبت باتخاذ المحافظات الإجراءات اللازمة لتأمين ساحات صلاة العيد بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، والتأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية.

وطالب المحافظات بتشكيل لجان وممثلين من وزارة الرى وشرطة المسطحات المائية والنهرية للمرور على كافة المراسى والعائمات بأنواعها والتأكد ومراجعة التراخيص والسلامة والتحميل.

كما شددت على أهمية قيام مديريات التموين بحملات يومية على المحال والأسواق ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أى مخالفات .

وأكدت على أهمية الالتزام بذبح الأضاحى فى الأماكن المخصصة لذلك وعدم الذبح فى الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

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