سعة 23 ألف حاوية.. تعرف على أكبر سفينة حاويات في العالم عبرت قناة السويس الجديدة

وسط إجراءات ملاحية مشددة، شهدت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، عبور أكبر سفينة حاويات في العالم MSC GULSUN، في أول رحلة بحرية لها عبر قناة السويس الجديدة بطاقة 23 ألف حاوية، ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ميناء Xin gang والمتجهة الي شمال غرب أوروبا.



تتبع سفينة الحاويات العملاقة الخط الملاحي MSC، وتنفرد بكونها السفينة الاولي التي تصل سعتها ل ٢٣ ألف حاوية، وتعد واحدة ضمن ١١ سفينة شقيقة، وبدء الخط الملاحي ببنائها بترسانتي سامسونج ودايو الكوريتين في عام ٢٠١٧، والمخطط تشغيلها عن طريق التجارة بين الشرق التقصي وشمال شرق أوروبا، عبر قناة السويس ضمن الخدمة الملاحية Ae10/SILK وذلك بالتعاون مع الخط الملاحي MARSEK LINE.



يبلغ طول السفينة ٤٠٠ متر وعرضها ٦١.٤ متر، ويبلغ غاطسها ١٦ مترا، ويبلغ الوزن الساكن للسفينة ٢١٥٠٠٠ طن.



تتميز السفينة التي تنتمي الي فئة Megamax 24 ذات السعة ٢٣ ألف حاوية عن الجيل الأول لسفن الحاويات Megamax 23، التي تتراوح سعتها من الحاويات ما بين ١٨ ألف إلى ٢٠ ألف حاوية، بقدرتها التي تتسع لرص ٢٤ صفا بعرض السفينة، مقارنة ب ٢٣ صفا في الفئة الأصغر، وهو ما أدى بالتبعية إلى زيادة عرض السفينة من ٥٩ مترا في الجيل الأول إلى ٦١.٤ متر في الجيل الجديد.



وصعد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، على متن السفينة للترحيب والاطمئنان على سلامة الملاحة بقناة السويس الجديدة وفقا لبروتوكول الملاحة بالقناة، أهدى الفريق ربان السفينة درع قناة السويس الجديدة وباقة ورود.



وفي كلمته أكد رئيس الهيئة أن قناة السويس ستظل عصب التجارة العالمية والممر الملاحي الأكبر في العالم.



وشدد الفريق على أن قناة السويس تلاحق التطورات العالمية من أجل سلامة عبور مجراها الملاحي.