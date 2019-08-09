الإسكان: الدولة مهتمة بتطوير بحيرة عين الصيرة ومحيط متحف الحضارة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، هناك متابعة دورية لخطوات التنفيذ.



جاء ذلك خلال اجتماعا عقده وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع وزير الآثار، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمتابعة مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، بحضور الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، وممثلى الجهات المعنية.



وذكرت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن ما يتم تنفيذه فى الفترة الحالية من مشروعات تطوير مختلفة بمحافظة القاهرة، يُعد إنجازًا كبيرًا فى سبيل العودة بمدينة القاهرة لأداء دورها الثقافى والتاريخى، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مراكز ريادة المال والأعمال كالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، ليُشكلا معًا مفهوم العاصمة الجديدة للدولة المصرية، والقادرة على أداء جميع الأدوار والمهام بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.



وأشارت الوزارة ، إلى أنه تم خلال الاجتماع، التوجيه بعقد اجتماع موسع مع أعضاء الغرف السياحية والفندقية، ودعوة أكبر عدد من المستثمرين المصريين والأجانب المهتمين بالأنشطة السياحية للاجتماع، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروع،ومناقشة مقترحاتهم للأنشطة المناسبة للمشروع، وإمكانية مشاركتهم بها، من أجل تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، ودفع عجلة التنمية بتلك المشروعات المهمة.



وأوضحت الوزارة ، أنه تم الانتهاء من أعمال التكريك بالبحيرة، وتم التكليف بالانتهاء من أعمال إعادة تشكيل البحيرة بنهاية شهر أغسطس الجارى، وسرعة إعطاء اللوحات التنفيذية من قبل استشارى المشروع لشركات المقاولات للبدء فى التنفيذ، والبدء فى إصدار قرارات إزالة المنشآت المحيطة بالبحيرة، للبدء فى أعمال التطوير، وكذا دهان واجهات العمارات المواجهة لمتحف الحضارة، بالتنسيق بين محافظة القاهرة والشركة المالكة للعمارات.

