ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخفيف حظر التجوال بالشطر الهندي من كشمير للسماح بأداء صلاة الجمعة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:05 م
تخفيف حظر التجوال
تخفيف حظر التجوال بالشطر الهندي من كشمير للسماح بأداء صلاة
ا ش ا
قررت الشرطة في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان تخفيف حظر التجوال المفروض على الشطر الهندي للسماح للمصلين بأداء صلاة الجمعة.

وقال رئيس الشرطة ديلباغ سينج - في تصريح أوردته شبكة (إيه.بي.سي. نيوز) الأمريكية اليوم - "سيتم السماح للأشخاص للذهاب إلى المساجد في معظم أجزاء مدينة سريناجار".

تجدر الإشارة إلى أن الشطر الهندي من إقليم كشمير يخضع لإغلاق تام تفرضه السلطات الهندية منذ /الأحد/ الماضي؛ لتجنب اشتعال الوضع عقب إعلان نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الممنوح لكشمير.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي قد صرح - أمس - بأن الوضع في كشمير سيعود إلى طبيعته تدريجيا.

ترشيحاتنا

مكياج صاخب و فستان اوف شولدر .. أحدث ظهور لـ سمية الخشاب

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

خضعت لـ عملية جراحية .. ياسمين الخطيب: تعرضت لوعكة صحية كادت تتحول لكارثة

حقيقة بيع وسط البلد لمستثمرين أجانب قبل الانتقال للعاصمة الجديدة

الأهلي يعلن ضم لاعب جديد

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

أول رد لـ ريهام حجاج على ياسمين عبد العزيز بعد حلقتها مع منى الشاذلى

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة سقوط ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس.. صور

طريقة عمل الفشة.. 5 وصفات شهية بالثوم والكبدة والطحال

بـ لوك جديد .. منة فضالي تفاجئ متابعيها في أحداث إطلالة