تخصيص 6 أرقام لشكاوى المجازر والأضاحى بالوادى الجديد

قال الدكتور ناجى محمد عوض مدير عام مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، إنه تم درجة الاستعداد في المديرية والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها طول فتره عيد الأضحى لتلقي أي بلاغات من المواطنين بخصوص أي شكاوى تتعلق باللحوم أو أي حالات يتم الكشف عليها وفحصها ظاهريا والتعامل معها .



وأكد ناجى أن المديرية خصصت عدة أرقام ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل معها مشيرا أن الأرقام تشمل رقما خاصا بالمديرية ٢٩٣٤٠٤٣، وإدارة الخارجة ٢٩٢١٩٦٧ وإدارة بلاط ٢٧٠٣٠١٤ ، وإدارة باريس ٢٩٧٦٢٠٣. ، وإدارة الداخلة ٢٨٢١٣٢٤ ، و إدارة الفرافرة ٢٥٢٨٦٩٨



وأشار ناجى إلى أن المديرية انتهت من تجهيز 10 مجازر و4 نقاط ذبيح موزعين على مستوى المدن والقرى سيتم فتحهم بالمجان امام المواطنين بداية من الساعة سادسة صباحا أول أيام العيد وحتى ثالث أيام العيد مضيفا أنه سيتم تخصيص طبيب للتواجد بكل مجزر للوقوف على عمليات ذبح الأضاحى وتوقيع الكشف البيطرى عليه.

