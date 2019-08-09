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أخبار العالم

الاتحاد الروسي ردا على أردوغان : لانحتاج اعتراف أي دولة أجنبية لضمان تباعية القرم لنا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:06 م
صدى البلد
ا ش ا
انتقد سيرجي تسيكوف عضو في مجلس الاتحاد الروسي تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتى قال فيها إن أنقرة لا تعترف بتبعية شبه جزيرة القرم إلى روسيا، مؤكدا أن القرم لا يحتاج إلى اعتراف أي دولة أجنبية لاستمراره ضمن قوام روسيا.

وأشار تسيكوف - وفقا لقناة "روسيا اليوم"- إلى تطابق وجهات نظر موسكو وأنقرة في مسائل أخرى، مبديا أمله في التوصل إلى تفاهم بين الطرفين في قضية القرم أيضا مستقبلا.

من جانبه، انتقد رئيس الاستقلال الذاتي الثقافي-القومي لتتار القرم، أيفاز أوميروف، تصريحات أردوغان، بأن تركيا ترى أولويتها في الدفاع عن حقوق أبناء هذه الأقلية، محملا الرئيس التركي المسؤولية عن تجاهل إرادة سكان شبه الجزيرة.

يذكر أن القرم عاد إلى قوام روسيا بعد استفتاء شعبي نظم في شبه الجزيرة في مارس 2014، على خلفية أزمة سياسية حادة أدت إلى تغيير السلطة في أوكرانيا.
وصوت أكثر من 95% من سكان شبه الجزيرة لصالح العودة إلى "الوطن الأم"، غير أن معظم دول العالم، وبالدرجة الأولى الدول الغربية، رفضت الاعتراف بنتائج الاستفتاء.

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