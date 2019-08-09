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حوادث

مصرع وإصابة 11 في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، اليوم الجمعة فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلي نفق بني سويف اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثتين لشخصين وهما محمود فاروق أحمد ٣٧سنة، محمد ماهر محمد ١٤ سنة، ومقيمان بمحافظة أسيوط وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف النيابة العامة وإصابة 7 آخرين وهما محمد حمودة درنكي ١٩سنة، عامل مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، وليد صلاح محمد 21 سنة، عامل مصابا بخلع بالمفصل الأيسر و جروح وكدمات، خليفه محمد مجلي ٤٣سنة مصابا بخلع بالكتف الأيمن.

كما نقلت سيارات الإسعاف محمود دويب محمد ٣٢ سنة مصابا بكسر مضاعف بالساق الأيمن، محمود جمال رمضان ٢٢ سنة عامل، مصابا باشتباه مابعد الارتجاج، ماهر محمد مجلي ٣٨ سنة عامل مصابا باشتباه مابعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، أحمد ابو ضيف محمد حسن ٣٢ سنة، سائق ومقيم بمحافظة الجيزة مصابا باشتباه نزيف بالمخ وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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