ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالى: مشروع اللياقة البدنية يرتقي بالصحة العامة للمواطن

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:08 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تقريرًا مقدمًا من د.محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات حول المشروع القومي للياقة البدنية والصحة.

جاء ذلك في ضوء خطة الدولة للنهوض بالرياضة وتنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالتعاون مع وزارة الصحة والشباب والرياضة، من أجل الارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري، وتوفير فرص الممارسة الرياضية.

وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى التعرف على مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب الجامعات المصرية، وتعزيز قيم الانتماء، والمواطنة، والولاء للوطن لدى الطلاب، فضلأ عن رفع كفاءة اللياقة البدنية للطلاب؛ للوصول إلى متطلبات الصحة العامة، وكذا إتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الرياضة وعودة الأنشطة الرياضية، وكذلك تأصيل دور الأنشطة الرياضية؛ لتفعيل الممارسات الإيجابية تجاه الوطن.

وأوضح أن الفئات المستهدفة من هذا المشروع هم طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، والأشخاص ذوي الأعاقة من طلاب الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعات.

ولفت إلى أن البرامج المقترحة تضمنت العديد من المشروعات، منها: المشروع الأول: "الحياة النشطة" مسابقات على مستوى الصفوف الدراسية وتشمل: ( قياس مستوى اللياقة البدنية لكل طالب بالجامعة، عمل متوسط حسابي لكل صف دراسي، عمل خريطة للياقة البدنية على مستوى الجامعات)، والمشروع الثاني: على مستوى الكليات "الطلاب" وتمثل الصفوف الأربعة للكلية، المشروع الثالث: "الأساتذة" وتمثل جميع القطاعات الجامعية، والمشروع الرابع: البطل الذهبي للياقة البدنية على مستوى الجامعات المصرية، بينما يتضمن المشروع الخامس بطولة اللياقة البدنية للطلاب والطالبات الأفارقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق الثانوية العامة 2019 .. ضوابط صارمة لـ الحافز الرياضى

افتتاح حدائق رياضية تضم وحدات جيم في جامعة كفر الشيخ .. صور

500 ألف جنيه لتطوير كلية التربية الرياضية ببني سويف

ترشيحاتنا

مفيش صاحب بيتصاحب.. خلص على صديقه ورمى جثته في المية بسبب الفلوس

في أول رحلة بحرية لها.. أكبر سفينة حاويات بالعالم تعبر قناة السويس

مصرع مسعف سقط به أسانسير مستشفى خاص بالمنصورة

قبل خروجات العيد.. سر التخلص من رائحة العرق نهائيا

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

وزير الدفاع مهنئا السيسي بعيد الأضحى: نقف خلف قيادتكم حراسًا أمناء على مصر

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

بالأسعار.. كيف يمكنك قضاء إجازة عيد الأضحى بأحد شواطئ الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب و فستان اوف شولدر .. أحدث ظهور لـ سمية الخشاب

بـ بطانة قصيرة.. إليسا تتألق فى إحدى الحفلات الغنائية

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم