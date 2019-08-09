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بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:26 م
جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
هاجر هانئ
وصلت صباح اليوم الفنانة العالمية جينيفر لوبيز إلى مطار العلمين فى مصر، وذلك لإحيائها إحدى الحفلات الغنائية فى الساحل الشمالى.

وقد اعتادت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى الظهور بها يوميا واستطاعت جينيفر لوبيز أن تبهر جمهورها ومتابعيها حول العالم بالإطلالات التى تطل بها فى مختلف المناسبات.

واشتهرت جينيفر لوبيز باقتنائها الملابس والفساتين التى تجمع بين الجرأة والفخامة، واختيار تصميمات بلمسات من دور الأزياء والمصممين العالميين من بينهم " GUCCI "، وروبرتو كافالى وغيرهم من المصممين العالميين، ولكن على الرغم من ذلك ظهرت الفنانة العالمية ببعض الإطلالات والتصميمات الغريبة.

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز
بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز
بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز
بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز
بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز
بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز
بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز
بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز
بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز
بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز

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