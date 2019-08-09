ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية باكستان يبدأ زيارة للصين لإجراء مشاورات حول الوضع في كشمير

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:09 م
وزير خارجية باكستان
وزير خارجية باكستان يبدأ زيارة للصين
ا ش ا
وصل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم /الجمعة/ إلى العاصمة الصينية (بكين) لإجراء مشاورات مع القيادة الصينية، عقب إعلان الهند إلغاء وضع الحكم الذاتي الممنوح للشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية أن سفيرة باكستان لدى الصين نعمانة هاشمي وعددا من كبار المسئولين بوزارة الخارجية الصينية كانوا في استقبال قريشي لدى وصوله إلى مطار بكين.

وقال قريشي - في تصريحات إعلامية قبيل مغادرته باكستان - إنه سيطلع قادة الصين - التي وصفها بأنها صديقة لبلاده وبأنها تحظى بأهمية في المنطقة - على الوضع في كشمير.

يذكر أن الحكومة الهندية ألغت - قبل أيام - وضع الحكم الذاتي الدستوري الممنوح لكشمير،؛ما أجج التوتر بين الدولتين النوويتين الهند وباكستان، وعمق المخاوف من اندلاع صراع جديد حول الإقليم الحدودي المتنازع عليه بين الدولتين.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة نوريتش سيتى الصاعد بالدوري في التشكيل المتوقع

قبل خروجات العيد.. سر التخلص من رائحة العرق نهائيا

الأهلي يقيد أحمد حمدي بقائمته المحلية خوفًا من تكرار أزمة عبدالله السعيد

بـ بطانة قصيرة.. إليسا تتألق فى إحدى الحفلات الغنائية

فتش عن المرأة.. قاتل معيد كلية الزراعة: صورة فلوس على الكنبة خلتني أخلص عليه.. المتهم: استغلني في نقل المخدرات ومكنش بيديني حقي .. تفاصيل مثيرة

خطيب يوم عرفة .. معلومات لا تعرفها عن الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

أول رد لـ ريهام حجاج على ياسمين عبد العزيز بعد حلقتها مع منى الشاذلى

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة سقوط ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس.. صور

طريقة عمل الفشة.. 5 وصفات شهية بالثوم والكبدة والطحال

بـ لوك جديد .. منة فضالي تفاجئ متابعيها في أحداث إطلالة