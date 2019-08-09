وزير خارجية باكستان يبدأ زيارة للصين لإجراء مشاورات حول الوضع في كشمير

وصل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم /الجمعة/ إلى العاصمة الصينية (بكين) لإجراء مشاورات مع القيادة الصينية، عقب إعلان الهند إلغاء وضع الحكم الذاتي الممنوح للشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.



وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية أن سفيرة باكستان لدى الصين نعمانة هاشمي وعددا من كبار المسئولين بوزارة الخارجية الصينية كانوا في استقبال قريشي لدى وصوله إلى مطار بكين.



وقال قريشي - في تصريحات إعلامية قبيل مغادرته باكستان - إنه سيطلع قادة الصين - التي وصفها بأنها صديقة لبلاده وبأنها تحظى بأهمية في المنطقة - على الوضع في كشمير.



يذكر أن الحكومة الهندية ألغت - قبل أيام - وضع الحكم الذاتي الدستوري الممنوح لكشمير،؛ما أجج التوتر بين الدولتين النوويتين الهند وباكستان، وعمق المخاوف من اندلاع صراع جديد حول الإقليم الحدودي المتنازع عليه بين الدولتين.