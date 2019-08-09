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محافظات

محافظ القاهرة يطمئن على توافر اللحوم والسلع بالمجمعات والمنافذ

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:31 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال
أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع اللحوم الخاصة بشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية وجهاز خدمات القوات المسلحة .. أشاد خلالها بجودة المعروضات وسلامتها واختلاف أنواعها من لحوم بلدية وسودانى وبرازيلى من لحوم الكندوز أو الضانى وإقبال المواطنين عليها نظراَ لأسعارها المناسبة.

وأكد خلالها المحافظ على ضرورة رفع مخلفات الذبائح أولا بأول من أمام المجمعات والمنافذ، كذلك تكثيف أعمال الرقابة من الشئون الصحية والبيطرية والتموين للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومطابقتها للمواصفات الصحية.

رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، واللواء عبد النعيم حامد وكيل مديرية التموين ورؤساء الأحياء المعنيين ، وعدد من قيادات المحافظة .

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