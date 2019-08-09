التعليم العالى تتلقى تقريرا عن نشاط المكتب الثقافي المصري بواشنطن

استعرضت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د. كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن نشاط المكتب الثقافي المصري بواشنطن خلال الفترة الماضية.



وفى إطار التعاون بين الجامعات المصرية والأمريكية، أشار التقرير إلى عقد لقاء مع ممثلي كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييجو ؛ لمناقشة سبل التعاون بين كليات الطب المصرية وكلية الطب بالجامعة، وبحث إمكانية توفير برامج تدريبية، واستقبال بعض طلاب مبادرة التعليم العالي.



وفى ضوء التعريف بالحضارة المصرية أوضح التقرير تنظيم المكتب محاضرة عن تاريخ الآثار الغارقة في مصر بحضور د. بول كريسمان الأستاذ بجامعة أريزونا الحكومية، والتى استعرض فيها بعض أبحاثه فى هذا المجال، والمشروعات المشتركة بين الجانبين المصري والأمريكي بمشاركة بعض المبعوثين المصريين والباحثين فى المحاضرة.



وفى إطار الأنشطة الثقافية والعلمية شارك المكتب فى فعاليات مؤتمر علم المصريات الذي نظمه مركز الأبحاث المصري الأمريكي بواشنطن، والذى حضره أكثر من 400 عالم من المهتمين بدراسة علم المصريات، وقد تم إلقاء العديد من المحاضرات القيمة عن الموضوعات المختلفة في علم المصريات، بالإضافة إلى المشاركة فى فعاليات مؤتمر التعليم العالي في إفريقيا، والذي نظمته بعثة الاتحاد الإفريقي بواشنطن، وألقى الضوء على مشاكل التعليم العالي في دول إفريقيا، وأهمية الشراكات مع الجامعات الأمريكية، وآليات دعم جهود الدول الإفريقية في تعزيز التعاون التعليمي بين الجامعات الأمريكية والجامعات الإفريقية، وكذلك المشاركة فى فعاليات مؤتمر هيئة الفولبرايت السنوي للدارسين الحاصلين على منح هيئة الفولبرايت، ومناقشة الصعوبات التي تواجه الدارسين، وإمكانية تعاون المكتب الثقافي في مواجهتها.



كما شارك المكتب فى فعاليات المؤتمر السنوي للتعليم العالي NAFSA بواشنطن، والذى حضره حوالي ١١٠٠٠ من مسئولي الجامعات والسفارات والمهتمين بالتعليم الجامعي، وقد شارك الجانب المصرى فى جناح السفارات والجامعات بعرض بعض الحقائق والأرقام عن التعليم الجامعي فى مصر، ورؤية الوزارة في الشراكة بين الجامعات الأمريكية والجامعات المصرية الجديدة، وكذلك نماذج لتدويل التعليم العالي.



وفى إطار نشر الثقافة المصرية أضاف التقرير استقبال المكتب لطلاب مدرسة هاري بواشنطن؛ بهدف تعريفهم بالحضارة والعادات والتقاليد المصرية، كما قدم الطلبة مشروعًا يتضمن معلومات عن مصر.

