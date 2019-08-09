ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان : تحطم مقاتلة إف.35 إيه. كان بسبب خطأ بشري

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:05 م
اليابان : تحطم مقاتلة
اليابان : تحطم مقاتلة (إف.35 إيه.) كان بسبب خطأ بشري
ا ش ا
خلصت قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية اليوم /الجمعة/ إلى أن تحطم المقاتلة من طراز (إف.35 إيه.) في المحيط الهادي خلال شهر أبريل الماضي، لم يكن بسبب أي مشكلة ميكانيكية لكن بسبب أن الطيار كان يعاني من الدوار أو "التوهان المكاني".

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن استنتاج قوة الدفاع الذاتي يتماشى مع تقرير التحقيق الأولي يونيو الماضي، الذي أشار إلى أن خطأ بشريًا تسبب في تحطم الطائرة.

واستندت نتائج التقرير المبدئي إلى تحقيق قوات الدفاع الذاتي الجوية، وكذلك إلى تحليلات الخبراء لبيانات الرادار وسجلات الاتصال مع المقاتلات الأخرى من طراز "إف-35 إيه" والتي كانت تحلق مع الطائرة المنكوبة في ذلك الوقت أثناء التدريب.

وأعلنت قوة الدفاع الذاتي الجوية في اليابان أن المحققين وجدوا - في التقرير النهائي - أن الطيار لم يكن لديه الوقت الكافي لتحقيق التوازن في الطائرة بعد انطلاق الانذار التحذيري. وكان التقرير المبدئي قد خلص إلى أن الطائرة تحطمت دون أن يدرك الطيار أن طائرته كانت تتجه نحو البحر.

ووفقا لتحليلات قوات الدفاع الذاتي الجوية، بدأت الطائرة التي انطلقت من قاعدة ميساوا الجوية في مقاطعة أوموري، فى الهبوط بعد أن أخبرت المراقبة الأرضية الطيار أكينورى هوسومي بخفض الارتفاع للحفاظ على المسافة كافية مع طائرة عسكرية أمريكية تحلق على بعد حوالي 36 كيلومترًا. لكن المقاتلة من طراز "إف-35 إيه" استمرت في الهبوط قبل أن تختفي من الرادار.

واستعادت اليابان حطام الطائرة وبعض رفات هوسومي. وتم إيقاف جميع الطائرات المقاتلة الأخرى من طراز "إف-35 إيه" المتمركزة في ميساوا بعد الحادث، ولكن وزارة الدفاع اليابانية أعلنت استئناف الملاحة الجوية لهذه المقاتلات في وقت سابق من الشهر الجاري.

ترشيحاتنا

تعليق مثير لـ راندا حافظ حول مطربة سورية كبيرة تنفر الناس من بلدها

تفاصيل أكبر فضيحة داخل أسوار كنيسة أمريكية.. الفاتيكان عاقب القس الجاني في جلسة سرية.. والضحية يعترف: تركت ديني وتحولت إلى الإلحاد

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

أول رد لـ ريهام حجاج على ياسمين عبد العزيز بعد حلقتها مع منى الشاذلى

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة سقوط ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس.. صور

طريقة عمل الفشة.. 5 وصفات شهية بالثوم والكبدة والطحال

بـ لوك جديد .. منة فضالي تفاجئ متابعيها في أحداث إطلالة