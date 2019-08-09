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ديني

بطريقة الحوار.. الأزهر يبسط مناسك الحج في عدة نقاط.. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:58 م
محمد شحتة
أصدر الأزهر الشريف، فيديو لشرح مناسك الحج على طريقة الحوار والسؤال والجواب بين شخص يسأل عن أحكام الحج ويجيب عنه الأزهر.

وأكد الأزهر في الفيديو، أن الحج، أحد أركان الخمس ولا يجب إلا على المسلم العاقل البالغ المستطيع، وينقسم إلى ثلاثة أنواع: الإفراد والتمتع والقران.

وأشار إلى أن أول شيء في المناسك هو الإحرام ويسن اقترانه بالتلبية وله ميقات زماني وآخر مكاني. 

ثاني خطوات الحج، طواف القدوم وهو سنة بالاتفاق إذا دخل الحاج إلى مكة، وهناك طواف الإفاضة بعد الإفاضة من عرفة يوم النحر وهو ركن من أركان الحج ويبدأ من طلوع يوم النحر ولا يصح قبله ولا حد لنهايته لمن وقف بعرفة، وكذلك طواف الوداع وهو آخر الأعمال بمكة المكرمة.

وبعد الطواف يأتي السعي بين الصفا والمروة ولابد ان يكون بعد طواف، ويكون سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وبعد الفراغ منه يكون الحلق والتقصير وبه يتحلل المتمتع ويظل المتمتع حلالا إلى أن يحرم بالحج من مكة في يوم التروية لأنه يوم إحرام أهل مكة.

وعلى الحاج أن يغتسل يوم التروية بنية الحج والحضور في وادي عرفة يوم التاسع من ذي الحجة قبل الزوال ويجمع بين صلاتي الظهر والعصر قصرا وتقديما ويكثر من الدعاء والإستغفار والذكر والصلاة على النبي، وبعد ذلك يتوجد إلى المزدلفة ويمكث بها ولو قليلا بقدر حط الرحال ويصلي فيها صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير.

وينطلق الحاج بعد ذلك من المزدلفة بعد الإسفار إلى منى لرمي جمرة العقبة وهنا يكون الحاج قد دخل في يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم العيد.

وفي يوم العيد يرمي جمرة العقبة وحدها يوم النحر بسبع حصيات متتاليات وهى في أخر منى، ويستقبل الحاج القبلة عند رمي الجمار ثم يذبح الهدي أو يوكل من يذبح له ثم يقوم الحاج بالحلق أو التقصير والحلق أولى للرجال أما المرأة فتأخذ من شعرها بقدر أنملة ثم يطوف طواف الإفاضة ويصلى ركعتين بعده وينتهي بذلك يوم النحر وعلى الحاج المتمتع بعد طواف الإفاضة أن يسعى بين الصفا والمروة.

وفي أيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يقوم الحاج بالعودة إلى منى للمبيت بها ويكون ثلاث ليال إن لم يتعجل أما إن تعجل فله أن يبيت ليلتين فقط على أن يغادر منى قبل غروب شمس اليوم الثالث وإلا لزمه المبيت ليلة الرابع ومن ثم الرمي في هذا اليوم،و يرمي الحاج المستطيع بيده اليمني ثلاث جمرات "الكبري، الوسطى، العقبة" وكل جمرة منها ترمى بسبع حصيات متتاليات مع التكبير وبعد ذلك يعود الحاج من منى إلى مكة حتى يطوف طواف الوداع قبل الرحيل ويسن له الإلحاح في الدعاء أثناء الطواف، وبذلك يكون قد أتم حجه.

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