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بث مباشر .. مباراة ليفربول ونوريتش فى افتتاح الدوري الإنجليزي

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:27 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة
حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي، فى افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف ملعب أنفيلد اليوم ، ليفربول وصيف الدوري الموسم الماضي نوريتش سيتي الصاعد حديثا فى انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز فى تمام الساعة 9 مساء .

ويسعى ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الاخيرة للفوز والحصول على ثلاث نقاط وتقديم أداء قوي لتوجيه رسالة لجميع المنافسين من اجل حصد بطولة الدوري الانجليزي .

وجاء التشكيل المتوقع لليفربول :

حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: روبيرسون ، فان ديك ، ماتيب ، أرنولد
الوسط: فاينالدوم ، كيتا ، فابينيو
الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو ، أوريجى






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