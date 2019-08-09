بـ لوك جديد .. منة فضالي تفاجئ متابعيها في أحداث إطلالة

حرصت الفنانة منة فضالى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، بصور جديدة.



وظهرت منة فضالى فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون بيج ونسقت معه سترة قطنية نص كم باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بحذاء صيفى مسطح باللون الأسود.



وفاجأت منة فضالى متابعيها على انستجرام بلوك جديد، حيث ظهرت بخصلات شر باللون الأسود وتخلت عن اللون البنى، ووضعت منة فضالى مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمس أنيقة متناسقة مع ملامحها.