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فن

صدى البلد يكرم أحمد فلوكس عن دوره في فيلم الممر.. اليوم

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:10 م
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
نورا نبيل
يكرم موقع صدى البلد الإخباري، اليوم السبت، النجم أحمد فلوكس عن مجمل أعماله الفنية، وأحدثها دوره في فيلم "الممر" الذي يتواصل عرضه حاليا بنجاح نقدي وجماهيري كبير.

ومن المنتظر أن يتحدث أحمد فلوكس في ندوة تكريمه عن دوره في فيلم الممر، وكواليس الفيلم مع أحمد عز وأحمد رزق وأحمد صلاح حسني وغيرهم من نجوم الفيلم، وردود الأفعال التي وصلته عن الدور، كما يتحدث أيضا عن جديده الفني المقبل.

فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فيلم الممر تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.

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