بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد الحامدية الشاذلية.



حددت وزارة الأوقاف عنوان خطبة الجمعة اليوم 8 ذو الحجة 1440 لتكون بعنوان "الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع".



وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



كما نشرت الوزارة ، نص الخطبة مرئية ومسموعة ومكتوبة على موقعها الإلكتروني الرسمي.

