بعد عملها بالبيت الأبيض.. أميرة تحقق أحلام الشباب بـ2.3 مليون دولار من التبرعات

شركة جديدة ناشئة هدفها الأساسي مساعدة محبي المجال الإعلامي في تحقيق أحلامهم بدخول المجال كمحترفين والحصول على مال أيضا، من خلال منصة إلكترونية باسم «جلو - Glow» اعتمدت بشكل أساسي على جمع رأسمالها على أموال التبرعات.





ووفقا لموقع "تيك تشارش" المتخصص في الأخبار التقنية، فقد أسست هذا التطبيق أميرة فالياني، بعد مهنتها لفترة طويلة في البيت الأبيض خلال فترة رئاسة أوباما، حيث فكرت في كيفية مساعدة أصحاب المشاريع الناشئة في تحقيق أحلامهم.





وكانت قد أعلنت الشركة الناشئة، اليوم الجمعة، عن جمعها لمبلغ 2.3 مليون دولار كتمويل أولي، لإطلاق برامج ناجحة وتمويل مشاريع الشباب الإعلامية، وجمعت أميرة هذا المبلغ من خلال التبرعات عبر موقع إلكتروني.





حصلت أميرة، صاحبة فكرة المشروع والرئيس التنفيذي، على ماجستير إدارة الأعمال من وارتون، وغطت الانتخابات المحلية في كامبريدج، بـ ماساتشوستس، وارادات استكمال عملها كإعلامية، وترجع بداية تفكيرها في هذا التطبيق كانت عندما حصلت على منحة ولكنها كانت بحاجة إلى دفع مقابل مالي ضخم لحضورها.





أدركت أميرة حينها أن إعلانات المنح غير منطقية، حيث يطلبون بشكل مباشر دفع أموال، وقالت: "لم أكن أعرف هذا، وكنت بحاجة إلى المال ولم أعرف كيفية تدبيره".



