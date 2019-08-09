استعدادا لـ عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفيات أسيوط

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى وزيادة أعداد الأطقم المناوبة من الأطباء والتمريض خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة وتأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات فضلا عن قيام مرفق الإسعاف برفع درجة الإستعداد بجميع الوحدات ومراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وتوجيهها للوقوف في نطاق الساحات والمساجد والحدائق والمتنزهات أثناء أداء صلاة العيد لسرعة التعامل مع أية حالات طارئة في المناطق المحيطة.





وشدد محافظ أسيوط على القيام بحملات رقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة جميع المعروضات ومطابقتها للمواصفات بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب الييطري فضلا عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات والجهات المختلفة بشكل دائم ومستمر على مدار الـ ٢٤ ساعة لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.



