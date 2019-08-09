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محافظات

استعدادا لـ عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفيات أسيوط

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:09 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى وزيادة أعداد الأطقم المناوبة من الأطباء والتمريض خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة وتأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات فضلا عن قيام مرفق الإسعاف برفع درجة الإستعداد بجميع الوحدات ومراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وتوجيهها للوقوف في نطاق الساحات والمساجد والحدائق والمتنزهات أثناء أداء صلاة العيد لسرعة التعامل مع أية حالات طارئة في المناطق المحيطة.

وشدد محافظ أسيوط على القيام بحملات رقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة جميع المعروضات ومطابقتها للمواصفات بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب الييطري فضلا عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات والجهات المختلفة بشكل دائم ومستمر على مدار الـ ٢٤ ساعة لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

من جانبه، نوه الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط،إلى أنه تم التأكد من توفير الأمصال وأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بكافة مستشفيات المحافظة وتوفير القوى البشرية اللازمة للقيام بالأعمال خلال عطلة العيد لافتًا إنه يتم بصفة دورية القيام بحملات تفتيشية على شوادر اللحوم والأسواق ومنافذ البيع المختلفة فضلا عن المرور على إدارات وأقسام صحة البيئة ومياه الشرب للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

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