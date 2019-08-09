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التركيز على ريادة الأعمال وبرامج التوعية.. تفاصيل خطة وزارة الهجرة لمشروعات 2019 /2020

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:11 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
سعيد العربي
بدأت وزارة الهجرة في تنفيذ خطة المشروعات للعام 2019 /2020 بالتركيز على مشروعات ريادة الأعمال بجانب برامج التوعية، في إطار البروتوكولات الموقعة بين وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في وحدة التنمية المستدامة 2030، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن التنمية المجتمعية بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية،

وقالت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن دعم مشروعات التنمية المجتمعية يأتي في إطار أحد المحاور الرئيسية من الدور المنوطة به وزارة الهجرة فى تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2018 – 2022"مصر تنطلق" وفي خطة التنمية المستدامة مصر 2030، ووفقًا للبرامج المعتمدة لوزارة الهجرة بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية واستكمال برامج توعية للشباب وبرامج التوعية الأسرية، بالإضافة إلى برامج الفرص البديلة الإيجابية وبرامج ريادة الأعمال.

وأضافت الوزارة أن الخطة تدعم المساهمة في تخفيف حدة الفقر وخلق فرص عمل في المناطق المستهدفة، وخاصة المناطق التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بإعداد تلك البرامج والمشروعات بالإضافة إلى التدريب الحرفي للمهن ذات الاحتياج بالمحافظات.

من جانبه، قال الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لشئون التطوير المؤسسي، إنه من المستهدف أن يستفيد من تلك البرامج عدد 6000 من الشباب والأسر، لافتا إلى أنه تم توفير فرص التدريب الحرفي وريادة الأعمال لعدد 4525 من الشباب والأسر خلال العام الماضي.

وأوضح سليمان أنه تم وضع خطة المشروعات للعام 2019 /2020 ترتكز على المشروعات التي تستهدف خلق فرص عمل للشباب من الجنسين وكذلك للأسر بالمحافظات المستهدفة، وتشمل تلك البرامج برامج ريادة الأعمال بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب تقديم جرعة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالبرامج والمشروعات، لتوفير فرص البدائل الإيجابية للشباب والأسر في ٨ محافظات مستهدفة.

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